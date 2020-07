Eindelijk! Drentse terreurboeren opgepakt

Bij een actie van boeren in het Drentse Wijster heeft de politie tientallen agrarische terroristen actievoerders opgepakt.

De politie geeft uitvoering aan de WOM-brief die deze week ook in Drenthe is ingesteld. Tientallen overtreders van het geldende verbod worden op dit moment aangehouden en worden overgebracht naar een politiebureau. — Politie Drenthe (@poldrenthe) July 8, 2020



De boeren blokkeerden een afvalverwerkingsbedrijf met landbouwvoertuigen. Het gebruik van trekkers en andere landbouwvoertuigen bij protesten is in de drie noordelijke provincies niet toegestaan. Het verbod duurt tenminste tot volgende week maandag. In Brabant krijgen boeren die met een trekker de snelweg opgaan voortaan onmiddellijk een forse boete.

Boeren konden tot nu toe hun gang gaan, de politie greep zelden in. Inmiddels hebben de agrariërs een flink deel van de aanvankelijke publieke sympathie verspeeld en zijn zelfs regionale CDA-bestuurders de constante intimidatie en bedreigingen door de terreurboeren spuugzat.

Een deel van de actievoerders ontkwam aan arrestatie door op de vlucht te slaan naar een nabijgelegen boerderij.

Gisteren togen de terreurboeren met 150 trekkers naar het huis van milieu-activist Johan Vollenbroek ‘om te laten zien dat we weten waar hij woont’. Vollenbroek – een beschaafde man – was zo naïef het gesprek aan te gaan met de terroristen. Ieder ander zou een knuppel in de nek krijgen, van de boeren werd het gewoon getolereerd:

Ze worden tikkie bozer nu. ,,U bent in de kop een beetje doorgedraaid.” pic.twitter.com/tXkbN31ZXy — Eric Reijnen Rutten (@EReijnen) July 7, 2020

Uitgelichte afbeelding: Door kees torn – https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/48826002408/in/photolist-2hoCKa3-2hoA2rJ-2hoBXab-2hoA2qM-2hoBX7A-2hoA2oN-2honxtx-2ho4T3p, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82797323