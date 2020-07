Terreurboeren verliezen kort geding

De terroristen van Farmers Defence Force (FDF) mogen de komende dagen geen landbouwvoertuigen inzetten bij hun protesten. Dat heeft de rechtbank in Groningen vandaag beslist in een kort geding dat FDF had aangespannen tegen de Veiligheidsregio Groningen.

In Groningen, Fryslân en Drenthe is tot volgende week maandag een verbod op het demonstreren met trekkers van kracht. Boeren zetten die trekkers in om tegenstanders te intimideren, iets wat ze zelfs in het (helaas) boervriendelijke noorden van het land veel sympathie heeft gekost.

Volgens de Veiligheidsregio schenden protesterende boeren de verkeersregels op grote schaal en maken ze een ernstige inbreuk op de veiligheid van andere weggebruikers. Volgens FDF zijn de protesterende boeren lief, zijn boeren vergroeid met hun trekkers en hebben trekkers uitsluitend symbolische waarde. De rechter trapte daar niet in en stelde de Veiligheidsregio in het gelijk.

Volgens FDF is dit een ‘zwarte dag voor Nederland’. Wat blijft er over van de democratie als je de deuren van het provinciehuis niet meer kunt inbeuken met je trekker, niet waar? Woordvoerder Mark van de Oever maakte het vandaag in de rechtszaal helemaal bont:



Gisteren kwamen er op Twitter weer de nodige vergelijkingen met Auschwitz voorbij, dus Van den Oever is eigenlijk nog heilig.

FDF heeft inmiddels aangegeven in beroep te zullen gaan tegen het verbod. De terreurorganisatie heeft vier weken de tijd om in beroep te gaan.

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224