Bart de Mos verdacht van deelname aan criminele organisatie

De Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Volgens het OM hebben ze zich bovendien schuldig gemaakt aan corruptie, meineed en schending van het ambtsgeheim.

Beide ex-wethouders zijn lid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, met 8 zetels de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Na de meest recente gemeenteraadsverkiezingen vormde De Mos een college met VVD, D66 en GL(!). In oktober vorig jaar viel dat college uiteen nadat de politie invallen deed in de woningen van de beide wethouders. De Mos en Guernaoui stelden daarop hun functie ter beschikking.

Volgens het OM zaten de wethouders in criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers. Ook een raadslid van Groep de Mos wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Ook drie vastgoedondernemers en twee horecaondernemers maken volgens het OM deel uit van deze Haagse maffia-organisatie. Bij één van hen vond de politie een vuurwapen in huis.

Uitgelichte afbeelding: Youtube screenshot