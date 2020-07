Terreurboeren volgende week woensdag weer de straat op

De boerenknokploeg FDF gaat volgende week woensdag (22 juli) weer de straat om de bevolking te terroriseren te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

In wat we nu al de gotspe van het jaar mogen noemen roept FDF burgers op tijdens de actiedag massaal thuis te blijven. Op die manier zou de bevolking haar solidariteit met boeren moeten tonen.

Uiteraard roepen wij iedereen op dan juist de straat op te gaan om te laten zien dat we de onophoudelijke intimidatiepogingen van de boeren spuugzat zijn. Het KNMI voorspelt zon en een graadje of 20, 21. Perfect weer om even de fiets te pakken of anderszins in actie te komen.

Uitgelichte afbeelding: Door CIA – https://www.cia.gov/cia/information/artifacts/caltrop.jpg, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2699312