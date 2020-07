Hackers Twitteraccount Geert Wilders kondigen nieuwe acties aan + aanvulling

De mensen die vannacht het Twitteraccount van Geert Wilders hackten hebben tegen het NPO-programma ‘gaan op 1’ gezegd dat er meer acties zullen volgen. De hackers zeggen het racistische gebral van Wilders spuugzat te zijn.

Op het account van Wilders werd de header vannacht vervangen door een Marokkaanse vlag en de profielfoto door een karikatuur van een zwarte man. Op het account werd propaganda gemaakt voor een ‘vrij Palestina’ en een aantal volstrekt krankzinnige QAnon-tweets geretweet. Hilarisch: Wilders’ nieuwe bio verwees naar het porno-account @GroteDingen.







‘Gaan op 1’ kon de identiteit van de hacker overigens vrij eenvoudig achterhalen. Die wilde niet telefonisch in het programma, maar was wel bereid in chat een paar vragen te beantwoorden.

Aanvulling: de hacker lijkt bij nader inzien niet helemaal zeker te weten waarom hij het account van de fascistenleider gehackt heeft. Tegen de NOS beweert hij nu dat het ‘een grap’ was. In eerste instantie ontkende hij ook dat er een link bestond met de Bitcoinscam, maar nu zegt hij dat een Amerikaanse hacker hem heeft geholpen de beveiliging te omzeilen. Verslag bij de NOS.