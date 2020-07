Duitse politica met de dood bedreigd door neonazis met toegang tot politiecomputers

De nazi-organisatie NSU 2.0 heeft vannacht gedreigd de Duitse activiste/schrijfster/politica Jutta Ditfurth te vermoorden. De oorspronkelijke Nazionalsozialistische Untergrund (NSU) pleegde tussen 2000 en 2007 tien moorden, waarvan acht op Turkse ondernemers.

Der

‚Nationalsozialistische Untergrund 2.0 – NSU‘

hat mir heute Nacht eine Morddrohung geschickt. Sie strotzt vor starken antisemitischen Beleidigungen und enthält unbekannte Informationen über mein Privatleben.

Ich habe mich an meine Anwälte gewandt. Es schützen mich

Gisteren werd bekend dat de Frankfurter advocate Seda Başay-Yıldız al in 2018 bedreigd is door de NSU 2.0. Eerder dit jaar ontving ook Janine Wissler, de fractievoorzitter van Die Linke in Hessen, dreigbrieven.

Het pikante is dat de brieven privé-informatie bevatten die uitsluitend afkomstig kan zijn uit politiecomputers. Inmiddels breidt het schandaal zich snel uit. De Hessische minister van Binnenlandse Zaken Peter Beuth heeft toegegeven dat de persoonlijke gegevens in de aan cabaretière Idil Baydar gerichte dreigbrieven afkomstig zijn uit politiecomputers in Frankfurt. Volgens de Frankfurter Rundschau zijn ook de privé-gegevens van Wissler afkomstig uit die computers. Dat betekent natuurlijk dat de NSU 2.0 uit politieagenten bestaat, iets wat binnen links toch voor de nodige beroering zou moeten zorgen – en niet alleen Duits links.

In Duitsland heeft men de afgelopen jaren geleerd dat uit fascistische hoek afkomstige bedreigingen niet schouderophalend afgedaan kunnen worden. Tussen 1990 en 2019 zijn tenminste 196 mensen vermoord door extreemrechts. Het bekendste slachtoffer is ongetwijfeld CDU-politicus Walter Lübcke. Hij werd in juni vorig jaar in de tuin van zijn woning vermoord door een extreemrechtse activist. Lübcke stond al jaren op een zwarte lijst van de NSU. De terreurgroep had zo’n 10.000 personen aangemerkt voor eliminatie.

Uitgelichte afbeelding: Jutta Ditfurth – Von © Superbass / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60995966