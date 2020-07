Burgemeester Portland eist dat Trump zijn knokploegen terugroept + Update

De burgemeester van Portland eist dat Trump de paramilitaire knokploegen federale politie-eenheden die hij naar de stad heeft gestuurd onmiddellijk terugtrekt. De afgelopen dagen vuurden die eenheden rubberkogels af op demonstranten en werden vreedzame betogers van straat geplukt en afgevoerd in busjes zonder kentekens.

Federal officers stormed in from the North corner of the federal courthouse unleashing a hail of crowd control munitions. Members of the crowd is seen pleading with them to stop. #PortlandProtests #PDXprotests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/7SEKfN0ojT — Portland Independent Documentarians (@PDocumentarians) July 21, 2020

Intussen dreigt Trump hetzelfde recept toe te passen in Chicago, Atlanta, Detroit en New York. Ook in die steden hebben anarchisten volgens Trump de macht overgenomen. Trump claimt dat de protesten tegen de moord op George Floyd georganiseerd worden door ‘radicaal-linkse anarchisten’, een sentiment dat in Nederland geëchood wordt door fascistische publicisten als Afshin Ellian en Paul Cliteur. Trump dreigt al maanden ‘Antifa’ tot een terroristische organisatie te bestempelen. ‘Antifa’ als organisatie bestaat niet – het is een los verband van lokale activisten – maar in theorie zouden lokale antifascistische organisaties het slachtoffer kunnen worden van een verbod.

De acties weerspiegelen ook de paniek in het kamp van Trump. De coronacrisis en de reacties op de dood van George Floyd hebben duidelijk gemaakt hoe incompetent en kwaadaardig Trump eigenlijk is. Momenteel heeft hij in de peilingen een achterstand van 15 procentpunten op de Democratische kandidaat Joe Biden. Om die achterstand te overbruggen moet er een wonder gebeuren: ófwel er is voor de verkiezingen in november een vaccin beschikbaar en de economie herstelt zich tijdig, ófwel Trump weet de angst voor ‘het rode gevaar’ (een niet te onderschatten factor in de VS) effectief uit te buiten. Het eerste lijkt onwaarschijnlijk, wat resteert is het tweede.

Dat Trump bereid is heel ver te gaan bewees hij afgelopen weekend nog eens tijdens een interview met Fox News waarin hij verklaarde zich niet per definitie neer te zullen leggen bij een verkiezingsnederlaag:

M.a.w: Trump doet in november bij een verkiezingsnederlaag een Pinochetje.

Of Trump’s strategie slaagt is natuurlijk (mede) afhankelijk van de reactie van de bevolking. Dat volk lijkt zich echter – althans in Portland – niet gedwee neer te leggen bij een fascistische staatsgreep:

the reason law enforcement is increasing the intensity and severity of their abuse is because they are terrified, the people are pissed and are speaking up finally https://t.co/1miXoPVxFS — Julesy (Dark Souls 2 liker) (@julesprom) July 21, 2020

For the first time in Portland Mom brigade (in yellow) is joined by Dad brigade (in orange). Can’t overstate how important this is! pic.twitter.com/c0LJ0tvoNh — Joshua Potash (@JoshuaPotash) July 21, 2020

The crowd of mamas is growing larger and larger. Those cops accidentally opened up a flow of archetypal energy, I think. Great thread of videos of tonight from #Portland: https://t.co/cUCIFYURc8 — Leah McElrath 🏳️‍🌈 (@leahmcelrath) July 21, 2020

Update: inmiddels heeft Chad Wolf, de verantwoordelijke minister, gereageerd met een openlijk fascistisch statement:

This is open fascism. Now that it’s here and empowered, if you don’t actively oppose it, you are a fascist. That’s not name-calling. That’s just how power and fascism work. They don’t need your support, they just need your silence. https://t.co/sLc2Arq4Qm — A.R. Moxon (@JuliusGoat) July 21, 2020

De federalen worden evenwel inmiddels belegerd in hun gerechtsgebouw, waarvan de schietgaten provisorisch afgedekt worden door demonstranten

People have forced the federal agents back inside their courthouse. The crowd is now throwing bottles at their hands as they try to shoot through murder slits. pic.twitter.com/njumqzjb07 — Robert Evans (The Only Robert Evans) (@IwriteOK) July 21, 2020

Uitgelichte afbeelding: By Henryodell – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90934763