Voorman Nederland in Opstand (weer) opgepakt

Tinus Koops, de Leider van de extreemrechtse knokploeg actiegroep Nederland in Opstand (NiO), is gisteren (weer eens) opgepakt. Tinus misdroeg zich tijdens het boerenprotest in De Bilt op de gebruikelijke wijze en werd samen met zijn vriendin van de straat geplukt.

Enkele andere leden van NiO probeerden Tinus te redden uit de klauwen van de politie, maar dat leverde als enig resultaat op dat nóg eens vier mensen achter de tralies verdwenen. Stand aan het einde van de dag: Politie 6, Nederland in Opstand 0.

Inmiddels is iedereen weer vrij, zelfs Tinus. We kunnen vandaag dus weer een heleboel zielige Youtubefilmpjes tegemoet zien waarin Tinus wordt afgeschilderd als slachtoffer van de mondiale elite.

De leden van NiO hangen nu op sociale media het slachtoffer uit, maar waren de hele middag al bezig zowel betogers als journalisten lastig te vallen:

Boerenactie in De Bilt is niet stilgelegd. Wel is er soms grimmige sfeer door groepje anti-anderhalvemeter-mensen. Zij verstoren bv interviews van de NOS. Mogelijk wordt er ingegrepen richting deze groep, boeren moeten zich daar dan niet mee bemoeien, zegt Sieta van Keimpema pic.twitter.com/nMCnSAFOQM — Robert Jan Speerstra (@RJSpeerstra) July 22, 2020



De verontwaardiging onder Tinus’ weinig stabiele aanhangers is groot. Op Facebook worden de stillen die Tinus hebben opgepakt massaal gedoxed, uiteraard tot grote woede van de politie. De boerenorganisaties FDF en BBB wensen – heel verstandig – niet geassocieerd te worden met totaalmalloten als Tinus en namen gisteren dan ook uitdrukkelijk afstand van diens capriolen:

Er was een opstootje. Dit gebeurde ACHTER het podium en het waren GEEN #boeren. Die stonden namelijk allemaal VOOR het podium. Relschoppers erop uit om #boerenprotest te verstieren. pic.twitter.com/qJCKPfLOkY — Caroline van der Plas (@lientje1967) July 22, 2020

Ook FDF en BBB worden – voorspelbaar – nu door de aanhang van NiO gekwalificeerd als ‘landverraders’. Het kan hard gaan in extreemrechtse kringen.

Het protest in De Bilt verliep overigens – afgezien van bovengenoemde incidenten – rustig.

Uitgelichte afbeelding: Boerenprotest op de Dam (ja, we weten dat het niks met Tinus Koops te maken heeft, maar er moet nou 1x een plaatje bij) – By Ciell – Eigen wurk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84865735