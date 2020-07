Zwaarbewapende zwarte militie demonstreert in Kentucky

Honderden zwaarbewapende leden van de zwarte militie Not Fucking Around Coalition (NFAC) – complimenten voor de naam – marcheerden gisteren door Louisville, Kentucky om te eisen dat de moordenaars van Breonna Taylor vervolgd worden.



Breonna Taylor, een 26-jarige Afro-Amerikaanse ambulanceverpleegkundige, werd op 13 maart van dit jaar doodgeschoten door de politie van Louisville. Een van de betrokken agenten is inmiddels ontslagen, maar tot op heden is niemand in staat van beschuldiging gesteld.

De NFAC bestaat nog maar kort, ze werd in het vroege voorjaar van 2020 opgericht. Volgens sommigen is de militie verbonden met de New Black Panther Party, een enge, reactionaire club die niets – maar dan ook helemaal niets – te maken heeft met de originele Black Panther Party. De NFAC ontkent overigens de band met de NBPP. Ze dook op 12 mei van dit jaar voor het eerst op in Georgia, na de moord op Ahmaud Arbery.

De militie wordt geleid door John Jay Fitzgerald Johnson, beter bekend als Grandmaster Jay. Jay is er niet van overtuigd dat het rondlopen met borden en het zingen van “We Shall Overcome” tot structurele veranderingen zal leiden: “We are a Black militia. We aren’t protesters, we aren’t demonstrators. We don’t come to sing, we don’t come to chant. That’s not what we do”.

De mars was van tevoren aangekondigd. Zo’n 50 – eveneens zwaarbewapende – leden van de fascistische militie “Three Percenters” waren komen opdagen om hun ongenoegen over de mars van de NFAC kenbaar te maken. Tot botsingen tussen de beide milities kwam het niet, al slaagde één van de leden van de NFAC er in drie andere leden te verwonden nadat zijn wapen per ongeluk afging.

Grandmaster Jay hield een vurige toespraak waarin hij de autoriteiten opriep eindelijk eens wat haast te maken met het onderzoek naar de dood van Breonna Taylor. Zo niet, dan volgen er meer acties:

“We’ll burn this b**** to this ground” Watch the entire video of Grandmaster Jay in reference to #BreonnaTaylor #Louisvilleprotests @WLKY pic.twitter.com/sqmm5ESmvo — Shaquille Lord (@ShaqWLKY) July 25, 2020

Interview met Grandmaster Jay hier. He’s growing on me.

Uitgelichte afbeelding: By http://www.blackpanther.org/, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=17882729