Neil Young dreigt met rechtszaak tegen Trump

Neil Young onderzoekt de mogelijkheden Donald Trump voor de rechter te slepen wegens het gebruik van zijn song Keep On Rockin’ In The Free World tijdens campagnebijeenkomsten.

Neil Young heeft de pest aan Trump en ergert zich al jaren aan het gebruik van de song tijdens campagnebijeenkomsten van de Amerikaanse president. Het probleem is dat er weinig tegen te doen valt, zolang Trump het licentiegeld tijdig overmaakt.

Neil wil nu alsnog bekijken of het mogelijk is Trump voor de rechter te slepen. Directe aanleiding is de inzet van federale agenten tegen BLM-betogers in Portland: “Reconsidering. I’m looking at it again. There is a long history to consider and I originally considered it, deciding not to pursue. But then President Trump ordered thugs in uniform onto our streets. His idea. He ordered it himself. This all DJT”.

Bron: Rolling Stone

