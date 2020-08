Israelische kolonisten vergiftigen tientallen schapen en steken een moskee in brand

Het is enkele dagen voor Eid al-Adha, het feest waarvoor veel moslims wereldwijd indachtig het offer van Ibrahim/Abraham voor hun familie en voor de armen een dier offeren. Een uitgelezen tijd dus voor pesterijen met vee. Zoals in de goede oude tijd in het Tsaristische Rusland van weleer waar christenen voor het joodse Paasfeest (Pesah) brood in de waterput gooiden, zodat joden die geen brood mogen eten met Pasen die dagen dus even niets te drinken hadden. Joodse kolonisten hebben naar dit voorbeeld dinsdagmorgen in het dorp Aujda (ten noorden van Jericho) vergif gestrooid, met als gevolg dat een 60-tal schapen het leven liet. Gevreesd wordt dat het aantal nog zal oplopen, van een aantal andere dieren is de toestand kritiek. De eigenaar was Ahmad al-Zawahra. De dieren waren zijn enige bezit.

In al-Bireh (bin Ramallah) werd maandag de grote moskee beklad en in brand gestoken. Buren merkten de brand vrij snel op en begonnen het vuur te doven nog voor de brandweer arriveerde, zodat alleen de wasruimte werd beschadigd. Op de buitenmuur van de moskee werden door de daders, die nooit zullen worden gepakt omdat het hoogstwaarschijnlijk kolonisten waren uit de nabijgelegen illegale nederzetting, teksten geschreven als dat Israel het land van de joden is en niet van de Palestijnen, en meer van dat soort gebral.

Vrijdag begint de barbaarse islamitische dierenmishandeling weer met de walgelijke en ziekelijke onverdoofde slacht. Ik zeg: verbieden dat #Offerfeest !

Hij zal wel blij zijn dat die 60 schapen in Aujda dit vreselijke lot gelukkig bespaard is gebleven!]

[Overigens twitterde Geert Wilders een paar dagen geleden: