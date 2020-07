Zoonlief Trump tijdelijk van Twitter geflikkerd

Donald Trump jr. is vandaag tijdelijk van Twitter gegooid, na het verspreiden van nepnieuws over het coronavirus.

Trump jr verspreidde een video waarin wordt geclaimd dat hydroxychloroquine Covid-19 kan genezen of voorkomen. Twitter kwalificeerde dat als ‘misleidende informatie’ en legde het account tijdelijk beperkingen op. Volgens een woordvoerder van junior werd zijn account geblokt, maar dat lijkt onjuist. Wél kreeg junior een aantal beperkingen opgelegd. Zo kan hij voorlopig alleen DM’s versturen, geen reguliere tweets.

Ook senior verspreidde de video, maar dáár durfde Twitter blijkbaar niet tegen op te treden. Twitter verwijderde wel de link naar de video.

Uiteraard gaat rioolrechts weer eens volledig door het lint, inclusief het gebruikelijke gebazel over de VVMU:

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.

Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they’re continuing to engage in open election interference – full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O

— Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020