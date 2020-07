Trump trekt paramilitaire knokploeg terug uit Portland

Een mooie overwinning voor de demonstranten in Portland: de paramilitaire knokploeg die Trump naar de stad had gestuurd om protesten de kop in te drukken, wordt teruggetrokken. Dat maakte Kate Brown, de gouverneur van Oregon, gisteren bekend na overleg met vice-president Mike Pence en andere leden van de regering.

After my discussions with VP Pence and others, the federal government has agreed to withdraw federal officers from Portland. They have acted as an occupying force & brought violence. Starting tomorrow, all Customs and Border Protection & ICE officers will leave downtown Portland. — Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) July 29, 2020



Of het daadwerkelijk gaat gebeuren is natuurlijk afwachten, Trump en co zijn niet in hun eerste leugen gestikt. Volgens de regering is de terugtrekking afhankelijk van de vraag of de politie van Portland in staat is federale gebouwen in de stad te beschermen.

Trump’s paramilitaire knokploeg zat overdag opgesloten in een gerechtsgebouw dat belegerd werd door duizenden demonstranten. ’s Nachts kwam men naar buiten om traangasgranaten af te schieten op de betogers.

Trump lijkt hoe dan ook zijn hand gigantisch overspeeld te hebben door federale troepen naar Portland te sturen. Het enige resultaat was dat nóg veel meer mensen de straat opgingen om te demonstreren, dit keer tegen de aanwezigheid van de paramilitairen. Al snel sloten nette burgers wier kinderen dagelijks door de paramilitairen met knuppels en traangas werden bewerkt zich aan bij de protesten. Toen deze ‘Mums’ en ‘Dads’ óók met traangas werden bestookt, escaleerde de situatie volledig – ten nadele van de paramilitairen, wel te verstaan.

Erger: middle America zag dagelijks op tv en op sociale media hoe people like us met traangas en rubberkogels werden bestookt. Dit waren geen woeste anarchisten of BLM-betogers, maar nette burgers – WITTE mensen met kinderen – die je buren hadden kunnen zijn. De situatie ontwikkelde zich tot een pr-disaster voor Trump, wat ongetwijfeld ook de reden is dat de regering nu bakzeil haalt.

