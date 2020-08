Trump wil TikTok verbieden

Donald Trump gaat de socialemedia-app TikTok verbieden in de VS. TikTok is vooral populair onder jongeren. Die delen veel korte video’s op de app.

Trump wil ons wijsmaken dat hij TikTok verbiedt omdat de app eigendom is van een Chinees bedrijf dat de gebruikersgegevens door zou kunnen spelen aan de Chinese overheid. Dat laatste is mogelijk waar, maar het is natuurlijk niet de reden dat Trump TikTok verbiedt. Als privacy daadwerkelijk een overweging zou zijn, zou Trump Microsoft toestaan TikTok te kopen, iets wat hij naar eigen zeggen zal verhinderen . De échte reden voor het verbod moet elders gezocht worden.

Eind juni ging een campagnebijeenkomst van Trump in Tulsa volledig de mist in omdat tegenstanders van Trump via TikTok mensen opriepen zich op te geven, zonder de bedoeling daadwerkelijk te gaan. Duizenden mensen gaven aan die oproep gehoor, waardoor de arena in Tulsa waar voor 19.000 mensen plaats was maar half gevuld was. Een bijeenkomst buiten het gebouw moest zelfs geheel worden afgelast wegens gebrek aan belangstelling.

Voor een rancuneuze rechtse engnek als Donald Trump is zo’n publieke vernedering onverteerbaar. Daar komt nog bij dat het Trump goed gezinde Facebook binnenkort met Instagram Reels, een alternatief voor TikTok, komt. Volgens The Wall Street Journal biedt FB populaire TikTokkers grote bedragen om hun filmpjes voortaan ook op Instagram Reel te zetten.

Op die manier slaat Trump twee vliegen in één klap: hij neemt wraak op een platform dat hem eerder publiekelijk vernederde én hij bewijst zijn goede vriend Mark Zuckerberg een goede dienst door een concurrent uit te schakelen.