Baudet zoekt aansluiting bij viruswaanzinnigen

Lachen met Baudet en co, die nu echt volledig op de complottoer gaan. Aan het rijtje ‘cultuurmarxisme’, ‘omvolking’ en ‘klimaathoax’ kunnen we sinds vandaag ‘antivaxx’ toevoegen:

Corona? Niks aan de hand, volgens FVD. Een ordinaire poging heel Nederland vaccins door de strot te duwen om….ja, om wat eigenlijk? Om Bill Gates de gelegenheid te geven chips bij ons te implanteren? Om ‘Big Pharma’ veel geld te laten verdienen? FVD suggereert het laatste, maar mij zou het niet verbazen wanneer we binnenkort een schuimbekkende tirade kunnen lezen over ‘sheeple’ , ‘microchips’ en meer van dergelijke begrippen uit de donkerste krochten van het wereldwijde web.

De reacties op deze complotidiotie zijn wisselend. De malloten wier caps lock permanent vast zit juichen Baudet uiteraard toe:

En nee, dit is géén parodie-account:

In werkelijkheid gaat t niet om uw gezondheid maar om totale controle en het uitrollen van een communistische 5G dictatuur met afgedwongen massa vaccinaties. De tweede, 3 tot 6 maanden durende lockdown is nodig om het failliet van het bankensysteem in de eurozone te maskeren! https://t.co/856ywW0uFl pic.twitter.com/z3U5sZsbfE

— Dali (@Aspirides78) August 3, 2020