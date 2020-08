Neonazis en complotwappies samen de straat op bij demo tegen coronamaatregelen

In Rotterdam zijn neonazis en complotwappies samen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de mondkapjesplicht in de havenstad. De groep marcheerde vanaf het Schouwburgplein naar het Stadhuis, uiteraard zonder een mondkapje te dragen.

Halverwege werd de groep tegengehouden door de politie, die voor zover bekend geen aanhoudingen verrichte.

Onder de demonstranten bevonden zich Willem Engel (dansleraar met een Messiascomplex) en de bekende neonazi Ben van der Kooi. Van der Kooi is momenteel actief binnen de naziclub Voorpost, maar was in het verleden actief bij zo ongeveer alles wat zich rechts van de VVD bevindt.

Mocht je je nog steeds illusies maken over de opvattingen van Willem Engel, dan zou de coalitie van Engel met neonazis je toch echt aan het denken moeten zetten. Eerder hadden we al dit fraaie interview van Engel met Tom Zwitser van de extreemrechtse Blauwe Tijger, waar artsen en verplegend personeel tussen neus en lippen door even van moord beschuldigd worden:

Tom Zwitser: ‘…dat er een internationaal onderzoek is geweest, waar ’n aantal ziekenhuizen ook in Nederland aan hebben meegewerkt, om HCQ bewust in diskrediet te brengen en dan hebben ze dus ’n dodelijke hoeveelheid, ’n dodelijke dosis HCQ voorgeschrevenhttps://t.co/rspW2ORTgq — Aliëtte Jonkers (@aliettejonkers) August 3, 2020

…om aan te tonen dat HCQ gevaarlijk is.’

Engel: ‘Ja.’

Zwitser: ‘Terwijl… Dat is…’

Engel: ‘Dat is misdadig, hè?’

Zwitser: ‘Dat is misdadig, ja.’

Engel: ‘Als je dat van tevoren weet… Dat is misschien niet eens dood door schuld, maar moord.’ https://t.co/rspW2ORTgq — Aliëtte Jonkers (@aliettejonkers) August 3, 2020



Uitgelichte afbeelding: Door Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Fred Murphy – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #4814.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112