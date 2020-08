Voor Van Kooten-Arissen zit er geen toekomst in de partij van Otten

In peilingen van De Hond scoort de “Partij voor de Toekomst” steevast een zetel voor de Tweede Kamer. Merkwaardig evengoed, is het ’t spetterend charisma van Henk Krol, het engagement van Femke Merel van Kooten-Arissen? De kern van de partij bestaat evenwel uit wat uitgetreden querulanten van het fascistische querulantengenootschap van Baudet, de “Groep Otten”. Van Kooten moet stil en sexy zijn, en inmiddels wordt – hoe verrassend – de vastgoedmaffia binnengehaald. Een kijkje:

Het bestuur van de gefuseerde partij komt op 10 juli bij elkaar voor een vergadering. Ook nu zegt Van Kooten hiervan niet op de hoogte te zijn. In de notulen, die zij een paar weken later alsnog toegestuurd krijgt, leest ze dat besloten is dat Krol en Otten als enigen aan het partijprogramma gaan schrijven. ,,Terwijl Krol mij steeds had beloofd dat wij met zijn tweeën het partijprogramma zouden opstellen.’’ Ook het door Van Kooten gewenste online ledenplatform blijkt te zijn geschrapt.

Niet veel later, op 18 juli, zegt Otten op Radio 1 dat hij het wel ziet zitten dat Johan Derksen lijstduwer wordt voor de Partij voor de Toekomst. ,,Toen ik dat hoorde, zei ik meteen: over mijn lijk’’, zegt Van Kooten. ,,De manier waarop Derksen de lhbti-gemeenschap onderuit haalt, is weerzinwekkend. Ik dacht op dat moment: komt dit nog goed? Eerder die week had ik om een gesprek met Otten gevraagd, maar hij had daar geen behoefte aan.’’