Twee voormalige Groene Baretten veroordeeld tot 20 jaar wegens couppoging Venezuela

Twee voormalige leden van de Amerikaanse elite-eenheid Green Berets (groene baretten) zijn in Venezuela tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De twee namen op 4 mei jl deel aan een couppoging tegen president Maduro.

De twee veroordeelden, Luke Denman en Airan Berry, hebben volgens de openbaar aanklager in Caracas hun aandeel in de couppoging toegegeven. Bij de poging Maduro af te zetten kwamen acht deelnemers om het leven, zesenzestig verdwenen er achter de tralies.

De groep ex-militairen landde op 4 mei van dit jaar op een strand bij het vissersdorp Chuao. De couppoging was nogal knullig opgezet en liep voor de deelnemers dus uit op een compleet fiasco. Het brein achter de couppoging was een andere voormalige Green Beret, Jordan Goudreau. Goudreau runt Silvercorp USA, een in Florida gevestigd ‘beveiligingsbedrijf’. Zélf bleef Goudreau overigens lekker thuis.

De rol van oppositieleider Juan Guaido en de VS bij de coup is onduidelijk. Beiden ontkennen betrokkenheid, maar dat zegt natuurlijk niks. Harde bewijzen voor die betrokkenheid ontbreken overigens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zegt alles te zullen doen om de twee veroordeelde putschisten vrij te krijgen.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: Door Eneas de Troya – https://www.flickr.com/photos/eneas/32116169602, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76581173