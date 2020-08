Extreemrechtse lijkenpikker organiseert manifestatie voor Bas van Wijk op de Dam

In Amsterdam wordt zondag gedemonstreerd om ‘gerechtigheid te eisen’ voor de zaterdagmiddag in Amsterdam vermoorde Bas van Wijk. De 24-jarige Bas van Wijk werd zaterdag doodgeschoten bij de drukbezochte recreatieplas van de Oeverlanden in Amsterdam. Hij zou zijn doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat iemand het horloge van een vriend stal. De (vermoedelijke) dader is inmiddels gearresteerd.

Overigens is er nog veel onduidelijk in de zaak. De politie is nog bezig getuigen te horen en weigert tot op heden bovenstaande lezing van de gebeurtenissen te bevestigen of te ontkennen.

Van de dader is tot op heden weinig bekend. In eerste instantie werd gezegd dat hij ‘blank’ zou zijn, maar dat wordt elders tegengesproken. Het zou om een ‘licht getinte’ man gaan.

Vanmiddag organiseert de familie van Bas van Wijk een stille tocht. De tocht is uitsluitend bestemd voor genodigden. Wilders en Baudet wilden graag aanwezig zijn, maar de familie heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan de aanwezigheid van extreemrechtse lijkenpikkers.

Komende zondag zijn er maar liefst twee manifestaties in Amsterdam. De eerste wordt georganiseerd door het marginale Youtube-kanaaltje Moet Je Horen TV en vindt plaats op het Museumplein. De organisatoren zijn ‘nóch links, nóch rechts’, maar vinden dat ‘all live matters’ en houden niet van George Soros. Echt kwaadaardig lijken ze me niet, eerder wat onnozel. In eerste instantie kon deze club rekenen op enige steun uit de hoek van PVV en FVD. Het blijft natuurlijk een veeg teken dat je daar niet onmiddellijk afstand van neemt.

De tweede manifestatie wordt georganiseerd door Daniël Gerritsen, vindt plaats op de Dam en is bestemd voor de mensen die Van Wijk het liefst met een gestrekte rechterarm herdenken.

Gerritsen is een oude bekende uit het nazicircuit. Hij is overigens niet het helderste licht aan het firmament. In 2018 nam hij met een eenmenslijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingen. Dat leidde op Twitter tot hilarische taferelen toen Gerritsen zijn familie en zijn (weinige) vrienden inschakelde om via allerlei nepaccountjes propaganda te bedrijven op de hashtag #PVV. Ik schat dat onze held zélf tenminste 10 anonieme nepaccountjes heeft aangemaakt. Uiteindelijk kreeg Gerritsen iets van 30 stemmen.

Gerritsen staat niet bekend als een groot organisator, dus dat wordt waarschijnlijk weer lachen. De andere demo lijkt serieuzer. Of het iets wordt is afwachten. Op Twitter beklaagt de organisatie zich erover dat men niet eens over geld beschikt om een podium en een geluidsinstallatie te regelen: