Keuze voor kandidaat vice-president valt op Kamala Harris

Dus Biden heeft toch voor Kamala Harris gekozen als running mate. Haar naam zong al langer rond maar Susan Rice was bijvoorbeeld ook een sterke, tevens Afro-Amerikaanse èn vrouwelijke kandidaat. Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke, zwarte èn Aziatische (haar moeder is van Indiase afkomst) kandidaat vice-president in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Het is vooral slecht nieuws voor Mike Pence, die het nu in debatten zal moeten opnemen tegen Harris, en zoals nota bene Joe Biden zelf ervaren heeft tijdens de primary campagne is dat bepaald niet altijd een pretje.

Ook haar ondervragingen in de senaat van Supreme Court-kandidaat Brett Kavanaugh en vooral die van Attorney General Bill Barr maakten indruk. Je wilt niet door Kamala Harris ondervraagd worden als je iets geflikt hebt.

Politiek is ze niet van de linkervleugel van de Democraten, dus het is wel te hopen dat dit niet teveel linkse Democraten zal doen afzien van te gaan stemmen. Een krachtig overkomende kandidaat is ze in elk geval wel, en daar ben ik persoonlijk wel blij mee. De Democraten hebben maar al te vaak weliswaar genuanceerde, maar te legalistisch pratende frontmensen en dat werkt nergens heel erg goed maar zeker in de Verenigde Staten niet.

Trump heeft maar alvast weer een van zijn infantiele bijnamen voor Biden en Harris bedacht “Slow Joe and Phoney Kamala”. Je verwacht het intussen, maar het blijft gewoon onbestaanbaar dat een politicus in het algemeen, maar zeker een president zich inlaat met dit soort stompzinnige kinderachtigheden. Verder is het weer een archetypisch voorbeeld van de Projector in Chief. Beroepsposeur en -oplichter Trump, die iemand anders phoney noemt?

Maar het is natuurlijk precies dat wat zijn electoraat aan hem bindt. Dat ze via Trump een fiat krijgen hun eigen onvolwassen haat en racisme de vrije loop te kunnen laten. Het is ook wat kiezers in ons eigen land naar Wilders en Baudet doet trekken.