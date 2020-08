Facebook cancelt Zwarte Piet en antisemitische karikaturen, racisten volledig over de rooie

Facebook en Instagram staan stereotiepe afbeeldingen en filmpjes van Zwarte Piet niet langer toe. Ook antisemitische karikaturen worden voortaan verwijderd. Roetveegpieten zijn dus toegestaan, maar volledig zwart geschminkte Pieten niet. Zwak punt is dat FB niet zélf gaat modereren, er wordt pas actie ondernomen wanneer andere gebruikers een klacht indienen.

FB zegt 9 maanden gewerkt te hebben aan nieuwe richtlijnen. In die richtlijnen staat nu dat het discriminerende stereotype ‘blackface’ niet langer is toegestaan. Ook illustraties waarin Joodse mensen op stereotiepe wijze worden afgebeeld – bijvoorbeeld als kromneuzige types die de wereld willen veroveren – zijn niet meer welkom. Onder het kopje ‘Nederland en België’ zegt FB in een persbericht het volgende:

Voor landen die Sinterklaas vieren zoals Nederland en België betekent dit dat afbeeldingen en video’s van Zwarte Piet met discriminerende stereotyperende kenmerken kunnen worden verwijderd na een melding. Het gaat dan om afbeeldingen waarbij duidelijk zwarte schmink of andere hulpmiddelen zijn gebruikt om de kleur van het gezicht donkerder te maken, samen met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen. Een Piet zonder ‘blackface’ kenmerken, zoals de Schoorsteenpiet, is toegestaan. Facebook vindt het niet aanvaardbaar dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten. Sinterklaas is een feest voor iedereen. Facebook blijft daarom ook voortdurend in gesprek met belanghebbenden, om een platform te zijn en te blijven voor iedereen.

Uiteraard gaan de racisten vandaag volledig over de rooie, wat weer de nodige hilarische tweets opleverde:

Door de ontwikkelingen op Facebook zijn wij op dit moment in gesprek met een team van ontwikkelaars om een 2e #hyves op te starten. #zwartepiet #facebook — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) August 11, 2020



Ook de Haagse fascist volksjongen Henk Bres was weer goed in vorm: