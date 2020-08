Politie schiet ongewapende betoger dood in Minsk

Beelden van de moord op een ongewapende betoger in Minsk, tijdens de protesten tegen het bewind van president Alexander Loekasjenko. Volgens het bewind werd de man neergeschoten omdat hij de politie bedreigde met een explosief. Hier is duidelijk te zien dat daar geen sprake van is. Hij loopt met beide handen in de lucht naar de politielijn en wordt meedogenloos neergeknald.

❗️❗️❗️The moment Alexander Taraikovsky was killed by the police. The hero approached the police with his hands up — and they simply shot him for no reason at all.#Belarus pic.twitter.com/qZwUYjEuLd

— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2020