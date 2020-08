Extreemrechtse manifestatie op Museumplein trekt amper bezoekers

De herdenking van de vermoorde Bas van Wijk anti-BLM betoging op het Museumplein in Amsterdam heeft vanmiddag weinig bezoekers getrokken. In totaal kwamen er misschien 100 mensen opdagen. PVV- en FVD-kopstukken waren afwezig. De enige die we hebben gesignaleerd is FVD-europarlementariër Rob Roos.

De manifestatie was uitermate knullig georganiseerd. Uit de luidsprekers klonk wat slappe reggae en de organisatoren hielden een kort toespraakje. De organisatie had maar liefst 30.000 witte rozen klaargelegd die de bezoekers geacht werden mee te nemen. Wil je een bloemetje in huis, dan moet je nu dus als een speer afreizen naar het Museumplein. Misschien liggen er nog.

Ik wil extreemrechts niet onschuldiger voorstellen dan het is, maar het was zoals gebruikelijk allemaal weer van een onpeilbare domheid. Het absolute dieptepunt:

Hier staat:

Lege levens doen ertoe. pic.twitter.com/Mwxu3VEkUb — Walter van der Cruijsen (@wltrrr) August 16, 2020



Terzijde: de niet bijster snuggere extreemrechtse activist Daniël Gerritsen had eerder aangekondigd ook ‘iets’ te zullen organiseren op de Dam. Daar hebben we niks meer over gehoord. Gokje: Daniël heeft de trein van Vlaardingen naar Amsterdam gemist.