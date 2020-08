Den Haag: extreemrechtse knokploeg op de vuist met de politie

In Den Haag zijn extreemdomrechtse complotgekken op de vuist gegaan met de politie. Een honderdtal wappies demonstreerde tegen het coronabeleid van het kabinet. De demo was georganiseerd door Martijn (Tinus) Koops van de extreemrechtse knokploeg Nederland in Opstand. Volgens Tinus en aanhang bestaat corona niet/is het niet meer dan een griepje/een complot van een linkse, satanistische en pedofiele elite die het bloed van kinderen drinkt. Dat niveau.

Tinus roept op om van het Plein naar de Hofvijver te gaan. pic.twitter.com/r8H9pNsSjr — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020

Ondanks verbod komt men massaal naar het Plein. pic.twitter.com/Abos5h9dpt — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020

Charge Plein begint. pic.twitter.com/QDxyqN450H — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020

Vechten met ME in de Poten. pic.twitter.com/wuJMmmbvyK — Bob van Keulen (@BobHGL) August 20, 2020



Het Plein is inmiddels schoongeveegd. Diverse betogers zijn opgepakt en afgevoerd.