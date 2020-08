Nazis bekladden monument slachtoffers naziregime

Extreemrechtse vandalen hebben in het Franse dorp Oradour-sur-Glane een monument voor slachtoffers van het naziregime beklad. Op de muur van het het monument zijn leuzen geklad waarin o.a. de Holocaust – de industriële massamoord op 6 miljoen Joodse mensen – wordt ontkend. Van de inscriptie ‘village martyr centre de la memoire’ zijn de eerste twee woorden doorgestreept.

Op 10 juni 1944 werden in Oradour-sur-Glane 642 dorpelingen afgeslacht door de SS. De dorpsbewoners werden bijeengedreven op het plein, waar de mannen van de vrouwen gescheiden werden. De mannen werden met machinegeweren geëxecuteerd. De vrouwen en de kinderen werden in de kerk gedreven, die vervolgens in brand werd gestoken. Toen de vrouwen en kinderen in paniek het gebouw probeerden te ontvluchten werden ze eveneens neergemaaid door machinegeweervuur. Slechts 6 inwoners van het dorpje overleefden de slachting, het jongste slachtoffer was nog maar 8 dagen oud. Het dorp zelf werd vervolgens door de SS verwoest.

Oradour-sur-Glane is nooit herbouwd, het dient als gedenkteken voor alle slachtoffers van het naziregime.

