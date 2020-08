Kellyanne Conway stapt op

Kellyanne Conway heeft aangekondigd aan het eind van deze maand terug te treden van haar positie als adviseur van de president van de Verenigde Staten. De reden was het overbekende verhaal dat ze meer tijd aan haar gezin wou besteden. Nu heb ik tweedehandsautohandelaren op schimmige achterafterreintjes ontmoet waar ik meer vertrouwen in had dan in welk woord door Kellyanne Conway uitgesproken dan ook, maar in dit geval zou het wel eens waar kunnen zijn.

Naar hoe het er in dat gezin eraan toe moet zijn gegaan de afgelopen jaren kun je immers alleen maar raden. Haar echtgenoot George Conway heeft Donald Trump al jarenlang keihard aangevallen op Twitter, en is bovendien een van de oprichters van het Lincoln Project, een groep Republikeinen die openlijk achter Joe Biden is gaan staan vanwege de ramp die Trumps presidentschap is gebleken.

Echter ook een van hun dochters, Claudia, heeft beide ouders maar zeker ook haar moeder scherp bekritiseerd vanwege hun politieke overtuigingen op Twitter (zie https://twitter.com/claudiamconwayy), en kondigde zelfs aan een “emancipation” procedure te starten. Dat is een procedure om je ouders uit hun ouderlijk gezag te laten zetten. Het was enkele uren na die tweet dat Kellyanne’s aankondiging van haar vertrek kwam, en haar vader George bovendien ook aankondigde zich uit het Lincoln Project terug te trekken.

Enige slagen om de arm moeten er wel gehouden worden bij dergelijke uitbarstingen van een puber, maar de timing van beide ouders die zich uit hun publieke posities terugtrekken is in dit verband toch wat opmerkelijk.

Alhoewel in het geval van Kellyanne het scenario van ratten die tijdig het zinkend schip willen verlaten niet helemaal uit te sluiten valt, lijkt het me daarvoor toch tamelijk laat. Kellyanne Conway is er immers al vanaf de verkiezingscampagne in 2016 bij geweest en heeft het als een van de weinigen vrijwel deze hele regeringsperiode volgehouden. Het stempel van Opperleugenares van de Regering Trump (“alternative facts”) raakt ze nooit meer kwijt.

Dat ze het zo lang heeft volgehouden is wel een opmerkelijke prestatie trouwens, er kan immers nauwelijks een zwaarder beroep bestaan dan dat van adviseur van Donald Trump. Hoe adviseer je iemand die alles zelf beter meent te weten, niets leest, nooit luistert en met het temperament van een schorpioen met permanent ochtendhumeur?

(Photo by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Kellyanne Conway, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66915184)