Extreemrechtse militie vermoordt twee mensen in Kenosha, Wisconsin + Aanvulling

Twee mensen zijn overleden nadat leden van een extreemrechtse militie het vuur openden op BLM-betogers in Kenosha, Wisconsin. Een derde betoger raakte zwaargewond.

Op Twitter circuleren beelden van een man met een assault rifle die achtervolgd wordt door woedende betogers. Obligate waarschuwing: het zijn afschuwelijke beelden. We laten ze tóch zien omdat het belangrijk is dat iedereen zich ten volle realiseert wat zich momenteel afspeelt in de VS. En geloof me: you ain’t seen nothing yet, mocht Trump herkozen worden.

De schutter identificeerde zichzelf op Facebook als Kyle. Eerder werd hij gesignaleerd toen de politie hem bedankte voor zijn aanwezigheid en hem water aanbood.

Two people were shot + killed + another wounded in #Kenosha after a white militia member opened fire during ongoing protests. Shooter identified himself on video as Kyle; seen earlier being given water by riot police who thanked him for being there. Militia promoted on InfoWars. pic.twitter.com/jKW24k6gUU — It’s Going Down (@IGD_News) August 26, 2020

CW: graphic violence. In this video, Kyle can be seen running from the scene after having shot someone. You can hear him on the phone stating, “I just killed somebody.” https://t.co/7Z8Q22UV47 — It’s Going Down (@IGD_News) August 26, 2020

CW: graphic violence. Kyle was then followed and opened fire yet again of people in the street. https://t.co/jJQI0zafOE — It’s Going Down (@IGD_News) August 26, 2020

Kyle then runs towards the police + puts his hands up while police drive right past him. One police unit asks: “Are there injured? Straight ahead?,” as Kyle keeps walking. Others on the street can be heard screaming that he has shot multiple people. https://t.co/MzE8Tnmlc5 — It’s Going Down (@IGD_News) August 26, 2020



De politie heeft inmiddels bevestigd dat er twee doden zijn:

Afgelopen zondag schoot de politie Jacob Hale, een ongewapende zwarte man, in de rug. Sindsdien wordt er gedemonstreerd in de stad, waarbij het tot – deels heftige – confrontaties met de politie kwam. Hale leeft nog, maar is vanaf zijn middel verlamd.

Leden van een fascistische militie, de Kenosha Guard, riepen op 4chan op af te reizen naar Kenosha ‘om levens en bezit te beschermen’. Ook InfoWars, het blog van complotgek Alex Jones, verspreidde de oproep:

Aanvulling: er is meer bekend over ‘Kyle’

Here’s a photo of the alleged shooter during his interview tonight with the far-Right outlet, ‘the Blaze,’ which is owned by Glenn Beck. He claimed that the militia group did not have “non-lethals” – only “lethal” ammo and they were out to protect “property.” pic.twitter.com/iLyUtzoOGb — It’s Going Down (@IGD_News) August 26, 2020



En ja: wat voor land is dat waar een kind met een assault rifle rondloopt?