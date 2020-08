Fascistische knokploegen tegen demonstranten in VS

Door Kees/globalinfo

Een 17-jarige (!) jongen met een automatisch geweer heeft afgelopen nacht twee demonstranten doodgeschoten die demonstreerden tegen politiegeweld in de stad Kenosha (Wisconsin). Anderen raakten door kogels gewond. De jongen is onderdeel van extreemrechtse milities die opgejut worden om activisten van Black Lives Matters te belagen.

Over het gebeuren in Kenosha komen steeds meer korte berichten en filmpjes los, waaruit blijkt dat de ‘milities’ warm ontvangen worden door de relpolitie. Ze krijgen zelfs water van ze. De dader had ook bekend gemaakt onderdeel te zijn van Blue Lives Matter (‘patriotten’ die achter de politie staan).

Hij had eerst lukraak een demonstrant bij een autodealer door het hoofd geschoten en de andere slachtoffers gemaakt toen demonstranten achter hem aan renden om hem te ontwapenen.

De aanval door de fascistische militie staat niet op zich. Het gebeurde al eerder (denk aan Charlottesville) en er is nu een sterke toename aan dergelijke reacties vanuit extreemrechtse hoek.

Op de anarchistische en activistische website Its Going Down is een verslag te lezen van vergelijkbare toestanden in Portland, waar demonstranten al weken slag leveren met door Trump gestuurde gemilitariseerde politie-eenheden, en lokale politie. Nu zijn daar extreemrechtse demonstranten naar toe gekomen, vol zwaarbewapende griezels. Ze zijn gedeeltelijk weer de stad uitgedreven door tegendemonstranten (niet door de politie die ze geen haar krenkt).

its Going Down noemt de internetblob QAnon en de vrouwenhaters Proud Boys als haarden voor de mobilisatie van dergelijke groepen. Ook het puberforum 4chan staat de hele dag te jubelen over geweld tegen demonstranten, dat in toenemende mate een offensief tegen marxisme wordt gelabeld. Het is een klassieke fascistische rol die door de knokkers wordt ingenomen: de ‘orde’ in het land helpen beschermen tegen de linkse hordes, met een sterke voorliefde voor geweld, en ondertussen de aandacht afleiden van de oorzaken van de politieke commotie in het land.

Vanuit het Witte Huis wordt niets vernomen behalve nauwelijks verholen instemming met de fascisten. Een echtpaar dat eerder beroemd was geworden omdat het zonder enige aanleiding de wapens had getrokken toen er een demonstratie langs hun huis liep, was tot eregasten van de Republikeinse Conventie gekozen en mocht daar een toespraak voor de natie houden.

Op 4chan en andere rechtse internetfora werd meteen het argument uit de kast getrokken dat de 17-jarige moordenaar ‘uit zelfverdediging’ handelde omdat hij aangevallen werd door demonstranten… Geenstijl zal wel niet lang laten wachten met een vergelijkbare insteek. Eerder hadden ze al over de aanleiding van de demonstraties in Kenosha geschreven door voornamelijk te wijzen naar het vermeende criminele verleden van de vader van drie kinderen die daar zonder aanleiding vol kogels werd geschoten door de politie.

