Dode bij confrontatie met fascisten in Portland

In Portland is afgelopen nacht een lid van de fascistische knokploeg Patriot Prayer doodgeschoten. Het is nog onduidelijk wie de dader is. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt.

Het was al de derde zaterdag op rij dat Trumpfans fascistische milities afreisden naar Portland om rotzooi te trappen. Een karavaan van voertuigen trok de stad in, waar ingereden werd op BLM-betogers en mensen met paintball guns bestookt werden. Dit keer liep het niet helemaal zoals gewenst. Patriot Prayer leider Joey Gibson werd opgejaagd door linkse betogers en moest door de politie gered worden. Een ander lid van Patriot Prayer kreeg een kogel in de borst en overleed ter plekke.

Before they started running red lights and trying to mow people down in their trucks in Portland tonight, the “Trump Flag Waving Cruise” hung out in a suburban mall parking lot dressed up like the teenage murderer, Kyle Rittenhouse. https://t.co/yVyIPETKG8 — New York City Antifa (@NYCAntifa) August 30, 2020

if you don’t know who joey gibson is, he has been the ringleader of far right and fascist attacks against the residents of portland, oregon for literal years. and the good people of pdx are letting him know, once more, that he is not welcome. https://t.co/bH2a0xhPju — New York City Antifa (@NYCAntifa) August 30, 2020

Op sociale media wordt veel gespeculeerd over de identiteit van slachtoffer en dader, maar dat laten we even voor wat het is: speculatie.

Zodra er meer bekend is volgen er updates.

Meer over Patriot Prayer vind je hier.

Uitgelichte afbeelding: By Tedder – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92544502