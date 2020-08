Verdachte in beeld voor schietpartij in Portland

De politie heeft een verdachte in beeld voor de schietpartij in Portland waarbij een extreemrechtse activist om het leven kwam. De verdachte is een 48-jarige man die al eerder werd aangehouden wegens verboden wapenbezit.

Het slachtoffer, Aaron Danielsen, was lid van de fascistische militie Patriot Prayer, die naar Portland getogen was om BLM-betogers te provoceren. Danielsen werd van dichtbij in de borst geschoten en overleed ter plaatse.

De verdachte, Michael Forest Reinoehl, is begin juli al eens aangehouden wegens verboden wapenbezit. Het is onduidelijk waarom het nooit tot een vervolging kwam. Reinoehl omschrijft zichzelf als ‘anti-fascist’. Hij is al eerder gesignaleerd bij BLM-betogingen in Portland. Op sociale media geeft hij in weinig subtiele bewoordingen te kennen niet bepaald een fan te zijn van Donald Trump. Reinoehl wordt momenteel verhoord door de politie.

De toedracht blijft voorlopig onduidelijk, wat dat betreft is het even wachten op een verklaring van Reinoehl (mocht hij daadwerkelijk de dader zijn). De videobeelden suggereren dat Danielsen pepperspray gebruikt en vervolgens neergeschoten wordt. De precieze volgorde van de gebeurtenissen is echter moeilijk af te leiden uit de beelden. Op een andere video is een dialoog te horen: “Here, here, we got a couple right here.” Tweede man: “here?” “Yeah, he pulled it out”. Daarna vallen er drie schoten. Of de dialoog gerelateerd is aan de schietpartij is niet helemaal duidelijk, al lijkt het waarschijnlijk.

Extreemrechts Amerika heeft nu haar Horst Wessel en het zal waarschijnlijk niet al te lang duren voor er een moderne variant van het Horst Wessellied online staat. Trump heeft zijn versie van Die Straße frei den braunen Bataillonen/Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann! inmiddels getweet, dus ongetwijfeld gaan meer fascistische knokploegen de komende weken richting Portland.

Gisteren maakten Ted Wheeler, de burgemeester van Portland, en Drumpf elkaar al uitgebreid voor rotte vis uit. Trump doet er natuurlijk alles aan de situatie verder te escaleren. Hij beschikt niet over een functionerend geweten en meer doden en gewonden komen hem electoraal goed uit. Wheeler op zijn beurt zit echt niet te wachten op een geregelde Straßenschlacht tussen nazis en antifascisten.

Trump’s strategie lijkt duidelijk: hij hoopt de extreemrechtse milities in te kunnen zetten tegen BLM-betogers in Portland (al zal het uiteraard niet bij die stad blijven). Eens de situatie volledig geëscaleerd is kan hij dan de Nationale Garde naar Portland sturen om de ‘orde te herstellen’ en zichzelf presenteren als de kampioen van ‘law and order’.

