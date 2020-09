Nieuwe peiling: Biden heeft voorsprong van 9% op Trump

Joe Biden heeft volgens een peiling van Hill-HarrisX een voorsprong van 9% op Trump. Trump zou onder geregistreerde stemmers op 38% van de stemmen kunnen rekenen, Biden op 47%.

Acht procent van de kiezers zegt nog niet te weten op wie men gaat stemmen, vier procent blijft thuis en nog eens vier procent zegt op een derde partij te zullen stemmen. De peiling dateert van 28 augustus, de laatste dag van de Republikeinse Nationale Conventie.

De uitslag van de peiling komt als een verrassing. Een peiling van Morning Consult gaf eerder aan dat Trump aan het inlopen is op Biden. Van Biden’s voorsprong van 10% zou Morning Consult nog maar 6% over zijn. In het gemiddelde van alle peilingen heeft Biden nu een voorsprong van 6,9% op Trump.

Voor Biden is deze peiling geen reden op zijn kont te gaan zitten. In de eerste plaats natuurlijk omdat het nog lang geen november is, maar vooral ook omdat in het idiote Amerikaanse kiessysteem een meerderheid van de stemmen niet garant staat voor verkiezingswinst. Het Amerikaanse kiesstelsel is zo georganiseerd dat presidentskandidaten de staten afzonderlijk moeten winnen. Zo kon het gebeuren dat Clinton in 2016 ruim 3 miljoen(!) stemmen meer had dan Trump, maar desondanks de verkiezingen verloor.

Biden zal in elk geval enkele ‘kantelstaten’ (‘battleground- of swing states’) moeten winnen, wil hij slagen waarin Clinton faalde. In de meeste kantelstaten staat Biden weliswaar op voorsprong, maar die is minder groot dan hij een paar maanden geleden nog was.

Bron: The Hill

