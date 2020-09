Wat als Trump een verlies niet accepteert?

75% van Bidensupporters vreest dat Donald Trump op de een of andere manier de verkiezingsuitslag niet zal accepteren als hij verliest. Van de Amerikaanse bevolking in totaal bedraagt dat bijna de helft (47%). 41% van de Trumpsupporters vreest dat van Joe Biden (toegegeven, Hillary Clinton heeft in een interview gezegd dat Biden zijn verlies onder geen enkele omstandigheid moet toegeven, maar dat is dan wel bedoeld in de zin van niet voortijdig toegeven totdat de volledige uitslag bekend is. Dit werd natuurlijk weer uit het verband gehaald).

Ik heb dit al eerder als een van de mogelijkheden genoemd waarop Trump zou kunnen proberen aan te blijven na de verkiezingen. Het risico op deze specifieke mogelijkheid wordt verhoogd als er veel per post gestemd zal worden, en daar lijkt het vanwege de covid-19 pandemie op, en de definitieve verkiezingsuitslag misschien wel een week of langer op zich laat wachten. Ik zag zelfs een rekenvoorbeeld waarin op verkiezingsavond Trump zeer overtuigend gewonnen zou kunnen lijken te hebben, maar na binnenkomst van alle stemmen per post daarentegen wel degelijk zwaar verloren zou blijken te hebben.

Zoals ik gisteren al schreef, denken we ter redactie dat Trump wat dat betreft niet alleen maar de nietswetende hufter is die hij is/lijkt. Zijn maandenlange herhaling van de – op niets gebaseerde – boodschap dat per post stemmen grootschalige fraude in de hand werkt is precies hiervoor bedoeld. Als er weken gewacht moet worden op een uitslag zal hij dat maximaal uitbuiten door volcontinu “VOTER FRAUDE!1!” “RIGGED!!!” “I TOLD YOU SO!!” te tweeten en brullen.

Het is zeker niet onvoorstelbaar dat de Republikeinse achterban de straat op gaat wanneer de Democraten niettemin – en terecht – de overwinning opeisen nadat die gebleken is bij telling van alle stemmen, maar als Trump van zijn kant weigert op te stappen zal de reactie van Democratische stemmers er niet minder om zijn. Ik heb diverse Amerikaanse vrienden en bekenden die Democratisch stemmen, en hun walging en woede over Trump is werkelijk enorm, die doet niet onder voor bijvoorbeeld die van mij. Een opstand is dan niet ondenkbaar, en sommigen stellen dat die in feite nu al gaande is in steden als Portland.

Tenzij het een allesverpletterende, niet te ontkennen Democratische overwinning wordt, worden het bange dagen na 3 november in de Verenigde Staten. Zoals we eerder berichtten staat Biden er vooralsnog beter voor dan Trump, maar redenen om ontspannen achterover te leunen zijn er niet. Aan de ramp van een herverkiezing van Trump kan ik niet denken.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)