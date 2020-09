Politie executeert man die fascist doodschoot in Portland

US-marshalls hebben Michael Forest Reinoehl, de man die vorige week vrijdag in Portland een fascist doodschoot, geëxecuteerd doodgeschoten. Dat Reinoehl werd neergeschoten kort nadat hij een interview had gegeven aan Vice zal wel geen toeval zijn.

Reinoehl zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Hij was bang dat hijzelf en een vriend neergestoken zou worden. “I could have sat there and watched them kill a friend of mine of color. But I wasn’t going to do that.”

Het slachtoffer, Jay Loewenstein, was samen met een aantal andere fascisten naar Portland afgereisd om linkse betogers te provoceren. De extreemrechtse activisten reden met pick-up trucks op mensen in en bestookten betogers met pepperspray en paintball guns.

Driving through crowds and macing out of vehicles at SW 4th and Washington. pic.twitter.com/dCNJxYlkYn — Cory Elia (@TheRealCoryElia) August 30, 2020



Loewenstein daagde vermoedelijk de verkeerde uit en betaalde daarvoor dus een flinke prijs.

Patriot Prayer onderhoudt warme banden met de politie van Portland. Joey Gibson, de leider van Patriot Prayer, wisselde maandenlang gegevens over antiracistische activisten uit met het lokale politiekorps.

Uitgelichte afbeelding: By Tedder – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92544502