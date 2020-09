Botenparade voor Trump leidt tot hilarische taferelen met zinkende schepen

Vertel me nog eens dat er geen God bestaat: tijdens een botenparade voor Trump op Lake Travis in Texas zijn gisteren diverse boten gezonken.

Tot de parade was opgeroepen op Facebook. De deelnemers was gevraagd hun vaartuigen “in patriottische kleuren” te verven. Naar schatting zo’n 2000 mensen kwamen opdagen. Niet alle boten waren even goed bestand tegen de golven die door de grote vaartuigen veroorzaakt werden, wat tot hilarische taferelen leidde:

Trump Boat sinking. So many jokes… pic.twitter.com/FcAej3JL0y — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 5, 2020



Leukste reactie:

My boat sank in Lake Travis pic.twitter.com/EOsLk7sA9L — Brent Terhune (@BrentTerhune) September 5, 2020



Voor alle duidelijkheid: de tweet van Brent Terhune is dus een grap.

Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor (zou het natuurlijk ook niet meer grappig zijn geweest).

Het is 2020, een jaar waarin geen toeval, hoge golven en incompetente schippers bestaan, maar letterlijk álles het resultaat is van Een Complot. Voor het domrechtse plebs was het dan ook meteen duidelijk: hier zitten Antifa-terroristen achter:

Antifa submarines are the only way to explain this. Period. pic.twitter.com/RcTKwltUDA — Thor Benson (@thor_benson) September 5, 2020

A bunch of Trump supporting boats sank and right wingers are accusing left wing terrorists of creating the waves that sank the boats pic.twitter.com/WLCJWcoGIq — Wild Geerters (@classiclib3ral) September 5, 2020

Uitgelichte afbeelding: By TwinsofSedona – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52419581