Hoofd Amerikaanse posterijen Louis DeJoy verder in problemen

Louis DeJoy, de Postmaster General (het hoofd van de Amerikaanse posterijen, de US Postal Service) werd er al van verdacht doelbewust de post te hebben gesaboteerd teneinde het stemmen per post te bemoeilijken aanstaande november. Hij zou dit gedaan hebben door sorteermachines weg te halen, overwerk af te schaffen en de rijschema’s dusdanig aan te passen dat er post zou achterblijven die iets te laat op het depôt arriveerde. Het saboteren van de post is een federaal misdrijf.

Nu is bovendien gebleken dat hij, in zijn hoedanigheid als fondsenwerver voor de Republikeinen en als eigenaar van een van zijn bedrijven (New Breed), erop aandrong bij zijn medewerkers donaties aan de Republikeinse Partij te doen, die hij dan later wel zou compenseren door middel van bonussen en dergelijke. Dit is campagnefraude en eveneens een federaal misdrijf.

Nu hoeven we van William Barr niet te verwachten dat hij hier eens even achteraan zal gaan, maar het is ook een misdrijf in de staat Noord-Carolina, waar deze praktijken plaatsvonden, en de Attorney General Josh Stein aldaar heeft al laten weten dat een dergelijk mogelijk misdrijf onderzocht moet worden. Voor misdrijven op staatsniveau kan men overigens niet gepardonneerd worden door de president.

Misschien dat Trump dit ook verkeerd ziet gaan, want die heeft al laten weten dat als DeJoy echt iets fout heeft gedaan hij zou moeten aftreden en dat hij een onderzoek steunt. Je begrijpt niet dat al die mensen hun nek uitsteken en hun reputatie willen laten bezoedelen door samen te werken met Trump (anekdote: ik meen dat het DeJoy was, maar anders een van Trumps andere handlangers die tijdens een hoorzitting een antwoord begon met: “Why would I risk my good reputation to…” waarop het ondervragende congreslid hem onderbrak met “You dont have one”), want als je niet genoeg schadelijke informatie over Trump hebt (zoals Roger Stone, Paul Manafort of Michael Flynn) laat hij je vallen als een baksteen als het erop aankomt.

(Afbeelding: DonkeyHotey / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)