Amerikaanse politie schiet 13 jaar oude jongen met Asperger neer

Een 13-jarige jongen met het syndroom van Asperger is afgelopen vrijdag neergeschoten door de politie van Salt Lake City. Zijn moeder had de politie gebeld omdat de jongen een paniekaanval had en zich agressief gedroeg nadat zij hem voor het eerst in een jaar alleen had gelaten.

Zijn moeder had er uitdrukkelijk bij gezegd dat de jongen ongewapend was, maar Amerikaanse agenten denken blijkbaar dat elk probleem met behulp van een vuurwapen opgelost dient te worden. De jongen werd neergeschoten toen hij vluchtte. In eerste instantie zei een politiewoordvoerder dat de jongen mensen bedreigd had met een wapen, maar volgens de Salt Lake Tribune is er helemaal geen wapen aangetroffen.

In maart ontstond er nogal wat opschudding in de VS toen de politie in Rochester, New York, Daniel Prude, een zwarte man met ernstige psychische problemen, een spuugkap over zijn hoofd trokken, tegen de grond smakten en twee minuten lang met zijn gezicht op het trottoir drukten. Bij aankomst in het ziekenhuis werd Prude door de artsen hersendood verklaard. Hij overleed een week later.

De politiechef van Rochester is inmiddels opgestapt. De betrokken agenten zijn geschorst (met behoud van salaris).