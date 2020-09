Trump mengt zich in Nederlandse verkiezingen: Baudet houdt fundraising bijeenkomst op Amerikaanse ambassade

Thierry Baudet heeft een fundraising bijeenkomst laten organiseren op de Amerikaanse ambassade. Dat onthulde “dr. Marina” (@mmeeuw) op Twitter.

#fvd heeft een funding bijeenkomst gehad in de Amerikaanse ambassade, #Baudet gaat voor 25 zetels, en er is een "hele bekende politicus" een geheime #fvd darkhorse



Op zich is het natuurlijk niet zo raar dat Amerikaanse fascisten hun Nederlandse collega’s steunen. Dat het zo openlijk gebeurt is wél verrassend. Steun ontvangen van een ‘vreemde mogendheid’ is politiek not done, al zal het de aanhang van Baudet geen klap interesseren. Overigens mengt de VS zich al sinds mensenheugenis in verkiezingen, en dat niet alleen in Latijns-Amerika. Inmenging in buitenlandse verkiezingen is niet uitgevonden door Poetin, mocht je dat denken.

Tijd voor Kamervragen zou je denken, zeker gezien het feit dat de regering zich eerder uiterst kritisch uitliet over buitenlandse inmenging (met dank aan Jo Horn, @DRJHAmsterdam).