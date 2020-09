Grote overwinning voor Groenen bij gemeenteraadsverkiezingen Keulen

De Groenen zijn de met afstand grootste partij geworden in de gemeenteraad van Keulen. De partij komt uit op 28,5% van de stemmen, een winst van maar liefst 9%. SPD en CDU verliezen fors en komen beiden uit op 21,6%.

De fascistische AfD kon bij de gemeenteraadsverkiezingen in Keulen geen potten breken, de armetierige 4,4% is de zoveelste deceptie voor een partij die sinds het uitbreken van de coronacrisis geen goed meer kan doen bij de Duitse kiezer.

De pro-EU partij Volt deed het verrassend goed, de partij kwam uit op 5%. Goed werk van de links-liberalen, die volgens alle waarnemers een uitstekende campagne hebben gevoerd.

De Groenen en Volt deden het vooral goed onder jongeren. Van de kiezers jonger dan 24 jaar stemde maar liefst 42% op de Groenen. Volt deed het met 11% ook uitstekend onder die groep.

Het is inmiddels duidelijk dat SPD en Linke de slag om de jonge kiezer aan het verliezen zijn. Jongeren stemmen in overgrote meerderheid links, maar hebben weinig met partijen die in toenemende mate worden gezien als fossielen die vooral de belangen van oudere, gesettelde kiezers vertegenwoordigen.

Bron: DerWesten

Uitgelichte afbeelding: Von Ein Sinsheimer – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62326221