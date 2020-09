Voornaamste QAnon website offline gehaald na onthulling identiteit site ontwikkelaar

De website Qmap.pub, één van de grootste QAnon-complotsites, is offline gehaald nadat onderzoekssite Logically de identiteit van de ontwikkelaar van de site onthulde. Het betreft ene Jason Gelinas, een inwoner van New Jersey. Gelinas is geen domme man, hij is een ICT-deskundige die in het verleden o.a. voor Credit Suisse heeft gewerkt. Tegenwoordig heeft hij een hoge functie bij Citigroup.

Even nadat Bloomberg contact opnam met Gelinas over de onthullingen bij Logically ging Qmap.pub offline. Wie de site probeert te bereiken krijgt te lezen dat “QMAP is currently down”, gevolgd door een verwijzing naar andere QAnon-sites.

QAnon is een volstrekt krankzinnige complottheorie waarin wordt geclaimd dat Donald Trump een geheime oorlog voert tegen een cabal van bloeddrinkende pedofielen die achter de schermen aan alle touwtjes trekken. Dat ze ondanks al hun macht niet hebben kunnen voorkomen dat Trump president werd is een contradictie die de aanhangers van de theorie niet in het minst stoort.

Deze moderne variant op de oude antisemitische bloedsprookje kent in de VS miljoenen aanhangers, waaronder enkele Republikeinse Congreskandidaten. Qmap.pub had in juli ruim 10 miljoen bezoekers en sites als QAnon.pub zitten daar niet ver onder. De beweging wint snel terrein en kent inmiddels ook in Nederland veel – vaak uiterst agressieve – aanhangers. De mensen die CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt onlangs bedreigden zijn gekende ‘Anons’.

Originele berichten van Q (‘drops’) worden vrijwel uitsluitend geplaatst op 8kun (het vroegere 8chan) en andere ‘chan’ boards. Voor buitenstaanders is 8kun echter niet erg toegankelijk. De site wordt wegens het verspreiden van kinderporno (wat de zorgen van de Anons over kindermisbruik in een merkwaardig daglicht plaatst) geweerd uit de zoekresultaten van Google en de vaste bezoekers hanteren een voor buitenstaanders vaak onbegrijpelijk jargon.

Qmap en gelijksoortige sites als Q-research en QAnon.pub verzamelen alle ‘drops’ en plaatsen die op de eigen site. Feitelijk fungeren dergelijke sites als een eenvoudig te doorzoeken Q-database.

De developer van Qmap stond lange tijd alleen bekend onder de naam ‘QAPPANON’. In het recente verleden werd druk gespeculeerd dat ‘QAPPANON’ Jim Watkins, de huidige eigenaar van 8kun (en vermoedelijk de oorspronkelijke Q) zou zijn. Dat blijkt dus onjuist te zijn.

One down, a lot more to go.

Uitgelichte afbeelding: by Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA – QAnon vendor, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81524438