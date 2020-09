Trump weigert machtsoverdracht te garanderen bij verlies verkiezingen

Trump begint explicieter te worden over zijn plannen om aan te blijven ongeacht de uitslag van de verkiezingen:

Hij zal dus gaan proberen de stemmen per post terzijde te schuiven als zijnde vals (“get rid of the ballots”), want verwacht wordt dat Democratische stemmers veel meer per post zullen stemmen, en hun stemmen zullen dus pas in de dagen na 3 november binnenkomen. De beweringen van Trump dat stemmen per post fraudegevoelig zou zijn, zijn volslagen ongefundeerd. Dat weet hij – hij stemt zelf per post – maar hij doet ze welbewust al maandenlang om verwarring te zaaien. Het is een al vele tientallen jaren bestaande, betrouwbare praktijk.

Dit zou gecombineerd kunnen worden met aan hem loyale staatsregeringen in swing states te laten beweren dat ze de uitslag niet op tijd vast hebben kunnen stellen, en dus zelf de kiesmannen zullen moeten aanwijzen, zoals in dit artikel uitgelegd wordt, en wat we hier maanden geleden ook al eens als mogelijk scenario hadden gesignaleerd.

Dergelijke zaken kunnen natuurlijk zomaar bij het Supreme Court terecht komen. Dit is bijvoorbeeld wat er in Florida bij de verkiezingen in 2000 gebeurd is, waarna George W. Bush alsnog de verkiezingen ‘won’, iets wat aan miljoenen Irakezen het leven heeft gekost.

En waar gaan de Republikeinen binnenkort een 6 – 3 meerderheid bereiken? Juist.