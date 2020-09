Supreme Courtkandidaat was zelf tegen benoeming in verkiezingsjaar

De hypocrisie van de huidige generatie Republikeinen is van een werkelijk adembenemend peilloze diepte. Eerder bleken types als Lindsey Graham en Mitt Romney al niet de minste moeite te hebben om een draai van 180 graden te maken ten opzichte van hun eerdere uitspraken dat een rechter voor het Supreme Court beslist niet in een verkiezingsjaar zou moeten worden benoemd, ook niet als die situatie zich in 2020 zou voordoen.

Maar nu blijkt ook de zojuist door Trump voorgedragen kandidaat Amy Coney Barrett die stelling nota bene zèlf te hebben geponeerd:

Here is Judge Amy Coney Barrett explaining why it’s wrong to fill a SCOTUS vacancy during a presidential election year. pic.twitter.com/a5H09OmgsX — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 26, 2020



“…we’re talking about justice Scalia, you know the staunchest conservative on the court, and we’re talking about him being replaced by someone who could dramatically flip the balance of power in the court.”

Dus precies wat deze Überkwezel zelf op het punt staat te doen!

Echt, de Democraten moeten alles op alles zetten om het presidentschap èn de senaat te winnen, en vervolgens eenvoudigweg het Supreme Court met vier rechters uitbreiden, daarbij een Democratische meerderheid garanderend (het Supreme Court is niet altijd van dezelfde grootte geweest; op de bijgaande foto uit 1868 waren er blijkbaar tien leden). Het is tijd om de Republikeinen met hun eigen soort vuil spel terug te pakken. Of Biden daartoe bereid is staat echter nog te bezien.