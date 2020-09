Perswoordvoerder AfD: We kunnen immigranten altijd nog neerschieten of vergassen

De extreemrechtse AfD is weer eens in opspraak geraakt, dit keer omdat Christian Lüth, de voormalige perswoordvoerder van de partij, zo dom was te zeggen wat ze allemaal denken (ook Wilders en Baudet), maar niet durven zeggen: immigranten kun je maar het beste vergassen.

Lüth deed zijn uitspraken tijdens een ontmoeting met de rechtse Youtube-activiste Luca Licentia in een kroeg in Berlijn. De AfD’er wist niet dat de ontmoeting in het geheim gefilmd werd door een journalistenteam van de zender ProSieben dat werkte aan een documentaire over extreemrechts in de Bondsrepubliek.

Lüth was tot voorjaar 2020 woordvoerder voor de Bondsdagfractie van de AfD. Hij werd uit zijn functie gezet nadat hij zichzelf in een privé-chat vol trots betitelde als ‘fascist’. Omdat de partijtop de tijd nog niet rijp acht openlijk voor de ware aard van de partij uit te komen, werd Lüth op een zijspoor gerangeerd. Wel mocht hij lid blijven van de AfD.

Tijdens de ontmoeting met Luca Licentia zegt Lüth dat de AfD er belang bij heeft dat het slecht gaat met Duitsland: “Wanneer alles hier goed zou gaan, stond de AfD op 3%….Dat willen we niet”. Licentia vraag hem of dat betekent dat het in zijn belang is dat Duitsland meer migranten opneemt. Daarop zegt Lüth: “Ja. Want dan gaat het beter met de AfD. Die [migranten] kunnen we later toch allemaal doodschieten. Dat is helemaal geen thema. Of vergassen, wat je maar wilt. Maakt mij niks uit!”.

De documentaire “Deutsch, rechts, radikal” wordt vanavond uitgezonden door ProSieben. Zeit Online vroeg Lüth om een reactie, maar de (voormalige?) partijbons weigerde commentaar te geven op de beschuldigingen.

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: By Metropolico.org – https://www.flickr.com/photos/95213174@N08/22067233429, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54137397