Domrechtse psychiater begeeft zich op de schietbaan

Trump is uiteraard niet de enige cryptofascist met geweldsfantasieën. In Nederland hebben we – onder vele anderen – psychiater Esther van Fenema. Van Fenema is de voorvrouw van BeterNL, een relatief nieuwe loot aan de neofascistische stam. BeterNL doet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart, maar dat lijkt een kansloze missie. Niemand heeft het ooit over Van Fenema’s partijtje (wij waren die club eerlijk gezegd ook alweer vergeten), dus greep Van Fenema naar het laatste wanhoopsmiddel van extreemrechtse politieke losers: een provocerende video plaatsen op Twitter.

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. NLBeter mist nooit” 😊 pic.twitter.com/3LYQHvHCIj — Esther van Fenema (@EsthervanFenema) September 29, 2020