Duitse politie vindt wapenopslagplaats extreemrechtse groep

De Duitse politie heeft vanochtend meerdere gebouwen in in de omgeving van de stad Neubrandenburg doorzocht. Daarbij zijn volgens de NDR diverse (vuur)wapens aangetroffen en in beslag genomen.

De wapens zouden zijn opgeslagen door een niet bij name genoemde extreemrechtse groep. Volgens het OM zou de groep bezig zijn geweest met het voorbereiden van een zware aanslag. Details zijn niet bekend gemaakt.

De groep zou actief zijn in ‘de omgeving van Löcknitz’ (dichtbij de grens met Polen). In Löcknitz en omgeving zijn diverse extreemrechtse organisaties actief, waaronder de Reichsbürger, een groep die de legitimiteit van de moderne Bondsrepubliek niet erkent en terug wil naar de grenzen van het oude Keizerrijk.

