Facebook doet extreemrechtse complottheorie QAnon in de ban

Advertenties waarin de extreemrechtse complottheorie QAnon aangeprezen wordt, zijn met ingang van 30 september niet meer toegestaan op Facebook.

In een geupdate verklaring zegt Facebook: “As of yesterday, we are also prohibiting anyone on our platform from running ads that praise, support or represent militarized social movements and QAnon”.

Gebruikers die zoeken op tags als #savethechildren worden voortaan omgeleid naar ‘betrouwbare’ informatie over kindermisbruik.

QAnons gebruiken de tag #savethechildren om mensen te recruteren. De aanhangers zijn ervan overtuigd dat Trump werkt aan een plan om een geheime elite van bloeddrinkende pedofielen omver te werpen. Nee, dat zuig ik niet uit mijn duim. In de VS geloven miljoenen volslagen idioten – oeps…sorry, Ewald – ‘slachtoffers van de globalisering’ in deze krankzinnige complottheorie. Ook in Nederland heeft de beweging een behoorlijke aanhang. De gewelddadige gekkies die Pieter Omtzigt belaagden zijn aanhangers van deze sekte.

Uitgelichte afbeelding: By Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA – QAnon vendor, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81524438