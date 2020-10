FNV dreigt met acties tegen Groninger uitbuitingsproject

Vakbond FNV dreigt met acties als de gemeente Groningen niet stopt met het project Schakelkans. Formeel is Schakelkans een project waarbij (langdurig) werklozen werkervaring op kunnen doen. In de praktijk functioneert het als een model waarbij uitkeringsgerechtigden worden ingezet als (bijna) gratis uitzendkrachten.

Uitkeringsgerechtigden gaan zes maanden aan het werk bij een regulier bedrijf, met behoud van uitkering.De gemeente doet daar 2 euro per uur bij. Het bedrijf betaalt de gemeente het wettelijk minimumloon (WML). De winst die de gemeente maakt gaat naar een potje waaruit de gemeente begeleiding en scholing voor werklozen uit betaald.

Een werkgarantie is er niet en de uitkeringsgerechtigden mogen niet meer dan 24 uur per week werken, wat betekent dat ze niet meer verdienen dan de maximale vrijwilligersvergoeding. M.a.w: de uitkeringsgerechtigden worden aan het werk gezet zónder dat ze daar loon voor ontvangen.

Het is natuurlijk een schandalige constructie. Schakelkans fungeert een verdienmodel voor de gemeente én het biedt bedrijven de kans goedkope uitzendkrachten in te huren. Iedereen profiteert, behalve de uitkeringsgerechtigden.

Het FNV dreigt nu met acties: “Als jullie hiermee doorgaan, gaan wij ervoor liggen”. Het college wil graag met FNV in gesprek, want Nederland=polderland en wie weet kun je die vakbond wel inpakken of laten verdwalen in eindeloze overlegprocedures. Ben je zó weer twee jaar verder, je hóórt het zo’n wethouder denken.

