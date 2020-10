Nieuwe peiling: Biden loopt ver uit op Trump

Volgens een nieuwe peiling van CNN heeft Biden onder mensen die waarschijnlijk gaan stemmen een voorsprong van 16% op Trump opgebouwd. De zittende president komt uit op 41%, zijn uitdager op 57%. Biden wint in vergelijking met de laatste peiling 4%, Trump verliest 2%.

CNN national poll (change from last):

Biden 57 (+6)

Trump 41 (-2)

It’s hard to see this as anything but an outlier, but even if it’s off by half that is a terrible poll for Trump following the debate and COVID diagnosis. pic.twitter.com/PfEITE25tR

— Josh Jordan (@NumbersMuncher) October 6, 2020