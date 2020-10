Leiding Gouden Dageraad veroordeeld wegens vorming criminele organisatie

Een Griekse rechtbank heeft een aantal leiders van nazi-partij Gouden Dageraad schuldig bevonden aan het vormen van een criminele organisatie. Onder de veroordeelden bevindt zich oprichter en partijleider Nikos Michaloliakos.

All seven of them found guilty: Michaloliakos, Lagos, Kasidiaris, Pappas, Mathaiopoulos, Panagiotaros, Michos. They’re done. — ʏɪᴀɴɴɪs ʙᴀʙᴏᴜʟɪᴀs (@YiannisBab) October 7, 2020

Volgens de rechtbank is de Gouden Dageraad een criminele organisatie die onder het mom van een politieke partij tegenstanders fysiek mishandeld en vermoord. Het oordeel van de driekoppige rechtbank was unaniem. Een uitspraak over de strafmaat volgt waarschijnlijk pas later.

Bij het gerechtsgebouw in Athene had zich een enorme menigte verzameld. Na de uitspraak braken de aanwezigen in luid gejuich uit:

The moment the Golden Dawn guilty verdict is relayed to the crowd outside. History in the making https://t.co/BW5Uv2ZmH5 — Nick Malkoutzis (@NickMalkoutzis) October 7, 2020



De Griekse politie onderhoudt warme banden met de Gouden Dageraad, het feest voor het gerechtsgebouw leidde dan ook tot een voorspelbare reactie:

The Greek police is attacking the people marching against the neo-nazis, entirely unprovoked from what I can see. They are not taking the verdict very well… https://t.co/AqbHjYkKCA — ʏɪᴀɴɴɪs ʙᴀʙᴏᴜʟɪᴀs (@YiannisBab) October 7, 2020



Het proces tegen de Gouden Dageraad heeft ruim vijf jaar geduurd. Catalysator was de moord op de antifascistische rapper Pavlos Fyssas. Fyssas werd in 2013 vermoord door leden van de Gouden Dageraad. Het is het grootste strafzaak tegen fascisten sinds het proces van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog. Meer informatie vind je hier.

Interessant detail: onder de veroordeelden bevindt zich ook EU-parlementariër Giannis Lagos. Eens kijken wat de EU doet (voorspelling: niets).

Voor De Gouden Dageraad betekent dit hoogstwaarschijnlijk het einde. Voor antifascisten in Griekenland (en heel Europa) is deze uitspraak een enorme opsteker, voor extreemrechts is het een linkse directe. De Gouden Dageraad kon heel lang haar gang gaan. Immigranten en antifascisten werden mishandeld en vermoord, terwijl de Griekse politie in 9 van de 10 gevallen de andere kant opkeek of zelfs openlijk collaboreerde. De enigen die weerwerk boden waren anarchisten en militante antifascisten. Zonder hun inzet zou het ook in dit geval overigens niet tot een veroordeling zijn gekomen.

