VVD Den Haag: woningnood is de schuld van allochtonen

De Haagse VVD-fractie heeft gisteren vóór een motie van de PVV gestemd waarin allochtonen de schuld krijgen van de woningnood in de residentie. Naast de VVD stemden ook De Groep De Mos en de Partij van de Toekomst voor de motie.

Wakker worden in de stad van Vrede & Recht waar de avond ervoor deze motie is gesteund door PVV, groep De Mos, Partij vd Toekomst en VVD. pic.twitter.com/yV494rYXW5 — Bart Zuidervaart (@BartTrouw) October 8, 2020



Twee vliegen in één klap, denkt de VVD. Wellicht stappen er wat fascisten alsnog naar ons over en – minstens zo belangrijk – we kunnen de aandacht afleiden van ons eigen falende (of misschien juist heel succesvolle) volkshuisvestingsbeleid. Mocht je nog denken dat er daadwerkelijk iets bestaat als ‘fatsoenlijk rechts’, dan moet dit je toch wel uit de droom helpen. In de jaren ’30 had je de Joden, anno 2020 heb je ‘kansarme allochtonen’. De groep mag verschillen, het mechanisme is identiek.