Trump durft nieuw debat met Biden niet aan

Donald Trump zal niet opnieuw in debat gaan met Joe Biden. Dat heeft hij zojuist bij Fox gezegd.

“I’m not gonna do a virtual debate,” Trump said on Fox Business just now. — Maggie Haberman (@maggieNYT) October 8, 2020

Het debat zou dit keer ivm Covid19 op afstand worden gehouden, maar daar heeft Trump geen zin in. Tijdens het eerste debat interrumpeerde hij Biden regelmatig, en behoorlijk grof ook. Door de meeste kiezers werd hem dat overigens niet in dank afgenomen: een ruime meerderheid van de Amerikanen is van mening dat Biden het debat won. Uit peilingen blijkt dat met name ouderen zich gestoord hebben aan Trump’s optreden.

Uitgelichte afbeelding: by TwinsofSedona – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52419581